Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, 500 piante a Relluce: da discarica a fabbrica del futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Piceno, 29 gennaio 2025 – Daa ‘del’: aè prevista la piantumazione di circa 500 tra alberi e arbusti, nonché la possibilità di ‘adottare’ una pianta e seguirne il percorso di crescita. Ne ha dato notizia oggi il sindaco diPiceno Marco Fioravanti, sul cui territorio comunale ricade la zona in questione.“Nasce uno spazio simbolico, luogo di memoria e comunità: grazie a una corretta gestione dei rifiuti, creiamo benessere ed energia, ma anche arte e cultura” commenta il primo cittadino ringraziandoServizi Comunali per l’ideazione del programma “Re+”, Legambiente Marche, Legambiente CircoloPiceno e Marche Rifiuti Zero per aver collaborato allo sviluppo del progetto.La prima iniziativa sarà dedicata ai più piccoli: per ogni bambino o bambina nato nel 2024 ad, verrà piantato un albero, gesto simbolico di vita e rinascita.