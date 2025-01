Ilrestodelcarlino.it - "A Lisbona realizzo il sogno del Federico bambino. Fatico a trovare le parole"

di Marcello Giordano L’ultimo atto di Champions ha un’altra pagine di storia da raccontare e scrivere. Dopo la prima storica vittoria del nella massima competizione europea per club contro il Borussia Dortmund, si vola a, all’Alvalade, nella casa dello Sporting: doveRavaglia, potrebbe essere il primo bolognese cresciuto nel settore giovanile rossoblù a giocare titolare a più di 60 anni di distanza da sua maestà Giacomo Bulgarelli, che disputò andata, ritorno e spareggio della sfida di Coppa dei Campioni contro l’Anderlecht. Era di Medicina, ‘Giacomino’, dall’hinterland, più precisamente da Castel Maggiore, arriva invece: dalla provincia con furore e speranza, fino all’élite del calcio europeo. Nel caso di Ravaglia, almeno per una notte, aspettando il futuro, nel segno di Bulgarelli che fu nell’elite per una carriera intera.