A Fregene “S-bullo-nati”, l’evento contro il bullismo e il cyber-bullismo

Leggi su Ilfaroonline.it

, 29 gennaio 2025- Sabato 1° febbraio, dalle 15 alle 18, avrà luogo l’iniziativa di sensibilizzazione e legalità, “S-buollo-, patrocinata dal comune di Fiumicino, presso l’oratorio della parrocchia diin via Porto Conte,1.Il dibattito si svolgerà alla presenza di esperti e rappresentanti delegati della polizia di stato del commissariato di Fiumicino, che affronteranno il tema dele del. L’inè indirizzato a tutta la cittadinanza.ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.