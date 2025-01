Romadailynews.it - Roma: armato di mazza da baseball e bastoni di ferro , denunciato automobilista in zona Termini

Un uomo del Bangladesh, e’ stata fermato dai Carabinieri di Nucleo Scaloin via Marsala ieri mentre era alla guida di un’auto. Durante il controllo, i militari hanno trovato unada, un cacciavite e bastone di, occultati in diversi punti del veicolo. Gli oggetti sono stati sequestrati, mentre l’uomo, che non ha saputo fornire ai militari una valida giustificazione circa il possesso, e’ statoalla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.Agenzia Nova