Muore a 55 anni incidente auto contro bici L’amico | Abbiamo fatto colazione insieme e ci siamo salutati

Pisa, 28 gennaio 2025 – Stava andando al lavoro inin un maneggio a San Giuliano. Una giornata grigia, il sole che comincia con molta fatica a illuminare. L’- al volante una donna - sembra aver urtato la sua. Diouf Ablaye, 55, ha perso l’equilibrio, è caduto a terra e non si è più rialzato. Ha battuto con violenza la testa sull’asfalto. È successo sulla via Del Brennero, all’altezza della Tim, intorno alle 7. Una strada trafficata dove la viabilità si è fermata per permettere ai soccorsi di arrivare e operare. Il personale della Pubblica assistenza di Pisa ha provato di tutto ma l’uomo è deceduto dopo poco. “Era da 10in Italia – raccontaToure che abita con lui a Cascina – Ha anche lo zio qui e verranno gli altri parenti dal Senegal. Nel nostro paese di origine ha due mogli e figli.