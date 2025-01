Sport.quotidiano.net - Modena Il salto di qualità era a tanto così

Due pareggi.uguali,diversi. Se nel bollettino dei naviganti della scorsa settimana era forte il sentimento di rammarico per la mancata vittoria casalinga con il Frosinone, quarantotto ore dopo Cremona, archiviato per un attimo l’amaro in bocca per una vittoria sfumata all’87’, resta invece un sapore positivo per una prestazione certamente tra le migliori della stagione. Siccome però i pareggi, deludenti o confortanti che siano, lasciano in saccoccia ugualmente un solo punto, rimane ancora nell’aria quella sottile frustrazione dell’attesa di quel famoso saltino diche non ne vuole sapere di arrivare. La classifica è sempre corta, i playoff a soli tre punti,come la zona calda è rimasta distante cinque lunghezze. Ilpareggiare della gestione di Paolo Mandelli (che comunque ha dieci risultati utili su undici partite), sinora sta tenendo la barca gialloblù in una buona linea di galleggiamento: in un campionato dove il segno ‘x’ esce con grande frequenza, il muovere la classifica ti fa mantenere la rotta.