Le proposte culturali dal 29 gennaio al 4 febbraio promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale

Leggi su Funweek.it

Si rinnova anche questa settimana l’appuntamento con le iniziative e i progetti promossidi. Dal teatromusica, ddanza al cinema passando per l’arte e la letteratura, con tanti incontri, laboratori e attività per bambine, bambini e famiglie. Un ricco programma dedicato a tutti coloro vogliano vivere la città grazie agli eventi proposti dalle istituzionicittadine e ai progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/2025.Ecco alcuni degli appuntamenti.IN EVIDENZAFino al 31celebra il Giorno della Memoria delle vittime della Shoah con Memoria genera Futuro 2025.