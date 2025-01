Ilfattoquotidiano.it - L’annuncio di quel genio di Quentin Tarantino: “Il prossimo film? Sto scrivendo un’opera teatrale”

Quando nel marzo del 2023 fu annunciato che lo script del decimodiera finalmente pronto, i fan del geniale regista e sceneggiatore avevano esultato. Ma il progetto non solo è stato abbandonato, ma la realizzazione dei qualsiasi sia la sua ultima opera sembra allontanarsi. “Non ho fretta, dirigerò il mio ultimoquando mio figlio sarà abbastanza grande da ricordarsi il set per tutta la vita” ha detto, ospite del SundanceFestival. The Movie Critic, questo il titolo delche non è stato girato, ra ambientato nella Los Angeles degli Anni 70 con al centro la storia di un critico cinematografico realmente esistito. La produzione era già avviata, ma a quanto si vociferaavrebbe perso entusiasmo per il. I motivi per cui ha deciso di archiviare il progetto sono sconosciuti.