Invasione turisti a Roccaraso: stretta per diminuire i bus dalla Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoOrdinanze specifiche in cinque Comuni per ridurre il numero dei bus in transito sulla strada statale 17. Laè stata decisa in Prefettura, nel corso di un vertice a cui hanno preso parte i rappresentati delle forze dell’ordine e i sindaci di Castel di Sangro,e Pescocostanzo. Vertice che è stato convocato dal prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, dopo l’di 250 bus provenienti, che ha paralizzato la scorsa domenica la viabilità a ridosso degli impianti sciistici dell’Aremogna, presi d’assalto da circa 20 mila persone. Laconsiste nella riduzione del numero di bus per consentire l’accesso a targhe alterne. Saranno inoltre intensificati i controlli al ritorno per verificare se gli autisti hanno superato il limite orario massimo consentito per legge.