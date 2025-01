Ilgiorno.it - Commissione anti-odio a Palazzo Marino: quali compiti avrà

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 28 gennaio 2025 – “Saluto con interesse e vicinanza la decisione del Consiglio Comunale di Milano di istituire unaSpeciale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’”. Così la senatrice Liliana Segre scrive in una lettera inviata alla presidente del Consiglio comunale milanese, Elena Buscemi, che ha letto il messaggio ieri, in aula, nella Giornata della Memoria. Poco prima che il Consiglio comunale approvasse con 27 voti favorevoli, un contrario e tre astenuti la delibera per istituire laspeciale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’, ispirata a quella istituita in Senato e guidata dalla senatrice a vita Liliana Segre. La votazione è stata segreta, come da regolamento. ILa, come si legge nel testo approvato in aula,diversi, tra cui quello di realizzare un’analisi conoscitiva, di studio e ricerca anche mediante l’audizione di esperti esterni, con particolare attenzione alla diffusione del fenomeno nella realtà milanese; definirà poi le linee di indirizzo per programmare delle azioni attuative per prevenire e contrastare i discorsi e i fenomeni d’