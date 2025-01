Cinemaserietv.it - Come finisce il film La vita è bella? L’illusione del gioco finisce…

Lacon Guido che si sacrifica per salvare suo figlio Giosuè. Nel campo di concentramento, Guido convince Giosuè che tutto ciò che stanno vivendo è un grandea premi, in cui il vincitore guadagnerà un carro armato. Alla fine, Guido viene catturato dai nazisti e giustiziato, ma riesce a mantenere il sorriso e a nascondere la sua paura per non spezzaredel. Dopo la liberazione del campo da parte degli Alleati, Giosuè, nascosto in una cassa, viene salvato e ritrova sua madre Dora, credendo di aver vinto il “Guido gli aveva promesso.Nel corso del, Guido Orefice, un uomo ottimista e pieno di immaginazione, si innamora di Dora, una maestra promessa a un altro uomo. Con il suo carisma e la sua ironia, riesce a conquistarla e i due si sposano, avendo poi un figlio, Giosuè.