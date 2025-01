Isaechia.it - Alvaro Morata e Alice Campello ufficializzano il ritorno di fiamma: la foto che conferma i rumor

Leggi su Isaechia.it

Crisi ufficialmente rientrata quella tra.L’annuncio a sorpresa circa la loro rottura aveva lasciato tutti di stucco. Numerosi sono stati ie le varie indiscrezioni su quelli che potevano essere i motivi della crisi. C’è chi parlava di tradimenti, chi invece di amore terminato, ma i diretti interessati hanno sempre negato tuttondo solamente forti dissapori coniugali difficili da superare.Nonostante ciò però tranon c’è mai stata alcuna guerra social, nessuna faida e anzi in più occasioni e a più riprese, entrambi non hanno mai mancato di mandare e mostrare anche sui social il proprio rispetto reciproco. Alla base di tutto ci sono sempre stati i loro figli, messi da subito in primissimo piano. Per loro e grazie a loro infatti i due ex coniugi in questi mesi, nonostante la crisi e la rottura, si sono visti e tenuti in contatto.