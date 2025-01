Ilfogliettone.it - Meloni in Arabia “chiude” con il fascismo: complice abominio Shoah

“L’” dellafu “una tragedia che non ha paragoni nella storia”, un piano condotto dal regime hitleriano “che in Italia trovò anche la complicità di quello fascista, attraverso l’infamia delle leggi razziali e il coinvolgimento nei rastrellamenti e nelle deportazioni”. Giorgiaè appena ripartita da Al-Ula, inSaudita, diretta in Bahrein quando Palazzo Chigi invia la nota in cui la premier commemora la, poi rilanciata sui social. E le parole della premier nella condanna del, “” di quella tragedia, sembrano particolarmente nette, anche rispetto al recente passato.“L’antisemitismo – sottolinea – non è stato sconfitto con l’abbattimento dei cancelli di Auschwitz” e combatterlo “in tutte le forme in cui si manifesta, antiche e moderne, è una priorità di questo governo”, anche attraverso l’elaborazione della nuova Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo che fissa, assicura, “obiettivi e azioni concrete per contrastare un fenomeno abietto che non ha diritto di cittadinanza nelle nostre società”.