Il tennis italiano conquista la Top 100: Sinner in cima, 11 azzurri tra i primi 100 del mondo

Ilcelebra un risultato storico con ben undici giocatori nella Top 100 del ranking ATP, un numero che non si era mai visto prima. Un traguardo che testimonia il momento d’oro per il movimentotico azzurro, con Jannik, numero 1 al, a guidare la carica deiti italiani ai vertici del circuito., numero 1 indiscussosi conferma come iltapiù forte di tutti i tempi. Dopo il trionfo all’Australian Open, l’altoatesino mantiene saldamente il primo posto con un punteggio di 11.830 punti. Un avvio di stagione straordinario per, che ha già vinto sette dei suoi otto titoli nei tornei più prestigiosi (Slam, Masters 1000, Nitto ATP Finals) a partire dal 2024. Con il titolo a Melbourne,si è confermato il più titolatotanella storia dei Major, e consolida la sua leadership mondiale.