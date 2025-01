Ilgiorno.it - Chi è il boss Paolo Errante Parrino, il cugino di Matteo Messina Denaro arrestato all’ospedale di Magenta

Punto di riferimento in Lombardia per. Così la Dda milanese consideravadel defuntodi Cosa Nostra, catturatodilunedì 27 gennaio dopo due giorni di ricerche. I carabinieri avevano bussato alla porta della sua abitazione di Abbiategrasso sabato scorso, per ammanettarlo e portarlo in carcere, dopo il respingimento da parte della Cassazione del ricorso contro la decisione del Riesame. Ma il77enne, condannato al termine del processo Hydra sulla cupola di mafia milanese, non si era fatto trovare. Il bar e Niko Pandetta, nato a Castelvetrano (Trapani) 77 anni fa, è residente da anni ad Abbiategrasso, dove la sua famiglia gestisce il bar Las Vegas, al centro delle polemiche nel 2020 per un concerto del cantante neomelodico Niko Pandetta, ora in carcere per traffico di droga.