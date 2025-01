Iodonna.it - Una storia vera di resilienza e coraggio che racconta la dittatura brasiliana attraverso gli occhi di una donna straordinaria

Leggi su Iodonna.it

(askanews) – Una clip in anteprima di Io sono ancora qui (I’m Still Here) di Walter Salles che ha appena conquistato tre nomination agli Oscar come Miglior film, Miglior attrice protagonista (Fernanda Torres), e Miglior film internazionale.Il film del regista brasiliano arriva nelle sale italiane dal 30 gennaio dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti come il premio per la miglior sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia e il Golden Globe per la migliore interpretazione femminile, sempre a Fernanda Torres. Tutti gli attori e le attrici per la prima volta agli Oscar guarda le foto Ambientato a Rio de Janeiro nel 1971,il Brasile durante lamilitare.