Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline | Elena Ritorna a Napoli!

Unalpreoccupata per Alice. Viola si allontana da Damiano dopo un filmato postato in reteUnalper stare accanto ad Alice! Tra Viola e Damiano è crisi! Manuela e Niko, riavvicinamento con ennesimo dietro-front in vista! Roberto e Alberto ai ferri corti!Tornano leUnal, pronte a soffermarsi sulle ultimissime puntate in onda su Rai Tre che scandiranno il mese di Gennaio 2025! Gli spoiler annunciano grandi novità su tutti i fronti! Manuela e Niko si riavvicineranno di nuovo, complice l’uscita della pagella di Jimmy. Anche questa volta, però, l’avvocato farà un passo indietro, spaventato per i sentimenti mai spenti per la ex!tornerà aper stare accanto alla figlia Alice.