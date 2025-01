Scarpe sogni e successo | l’eleganza della dinastia Valentino

Leggi su .com

Life&People.it Napoli, 1952: il rumore dei tacchi sul sampietrino si confonde con le voci dei vicoli, ma c’è un suono che è più forte degli altri. La storia di Marioinizia con il martellìo ritmico che proviene dalla bottega di famiglia. È qui che il giovane Mario, erede di unadi artigianipelle, sta per riscrivere le regole dello stile.Con le mani ancora sporche di tintura e la mente già proiettata sulle passerelle di Parigi, non sa ancora che le sue creazioni faranno impazzire Jackie Kennedy e Grace Kelly. Dal laboratorio di suo padre Vincenzo, dove l’artecalzatura si tramanda come un segreto alchemico, Mario eredita non solo gli strumenti del mestiere, ma quella scintilla di follia creativa che trasformerà un’umile bottega napoletana in un impero del lusso.