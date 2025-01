Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Il momento difficile è passato, lavoro sempre»

Leggi su Inter-news.it

è stato intercettato dopo Lecce-Inter, gara dominata dai nerazzurri per 0-4. Con questa vittoria, Beneamata nuovamente a meno tre dal Napoli.CONTENTO – Il commento dia Sky Sport: «Ioogni giorno per cercare di dare una mano alla squadra, il. Cerco di dare tanto alla squadra, importanti i tre punti e son contento».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Il»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati