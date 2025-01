Ilrestodelcarlino.it - L’assassinio di Pierina sotto la lente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come di consueto, l’inaugurazione del nuovo anno giudiziario alla Corte d’Appello di Bologna è stata anche l’occasione per le procure della Repubblica dell’Emilia-Romagna di fare il punto sull’attività d’indagine più saliente nel periodo in esame (dall’1 luglio 2023 al 30 giugno 2024). Un lasso temporale che a Rimini è stato quasi totalmente coperto dal delitto diPaganelli. L’omicidio, avvenuto il 3 ottobre 2023 ha infatti visto nell’anno giudiziario trascorso numerosi dei suoi momenti salienti, sino ad arrivare all’iscrizione di Louis Dassilva al registro degli indagati per l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. L’arresto del 34enne ricade al di fuori del report, fermatosi al 30 giugno 2024, essendo Dassilva finito in carcere il 16 luglio. Al di fuori del rapporto per qualche giorno ma comunque di grande rilevanza tra le inchieste della procura anche la morte dei coniugi di Santarcangelo Lorena Vezzosi e Stefano Del Re, il quale ha ucciso la compagna prima di trasportarne il corpo a Casalmaggiore e gettersi con l’auto nel Po.