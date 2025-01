Dilei.it - Kate Middleton e William, la serata scozzese in ricordo del primo incontro

Così come Re Carlo, anche la Principessae il consorte, il Principe, sono tornati sui social con un nuovo messaggio.hanno pubblicato un video che rivela, ma non troppo, i loro piani per il sabato sera. Unadi festa, in occasione di una celebrazione pubblica, ma anche di un evento privato e molto romantico.celebra la Burn’s NightIl 25 gennaio in Scozia si celebra la Burn’s Night, la ricorrenza che ricorda il compleanno del Bardo, il poeta Robert Burns, tra i più grandi cantori del paese della storia. Re Carlo, per l’occasione, ha pubblicato su Instagram un ritratto che lo mostra con indosso il tradizionale kilt. Più poetici e discreti,sui loro profili X e Instagram hanno condiviso una poesia dell’autore noto come il Bardo, inneggiando alle bellezze naturali della Scozia.