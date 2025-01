Ilfattoquotidiano.it - I cani guardano davvero la tv? “Sì, è tutto vero. Preferiscono vedere altri animali o lo sport, ma attenzione ai rischi”: l’incredibile scoperta nel nuovo studio

Sarà capitato a molti proprietari diil proprio animale seguire immagini sullo schermo con il capo e drizzare le orecchie. Effettivamente, il 68% deiinteragisce almeno una volta al giorno con lo schermo della TV o del PC; di questi, l’89% vuolei consimili o, il 26%con la palla, come il basket. Sono i risultati di unouscito l’anno scorso su Applied Animal Behaviour Science e consistente in un sondaggio durato un anno, condotto su 1246 proprietari diil mondo. A firmarlo il team della dott. Freya Mowat, oculista veterinaria e docente alla scuola di medicina veterinaria della University of Wisconsin, che negli scorsi giorni ha commentato i risultati delle sue ricerche in un’intervista al Guardian.L’attrazione dello schermoSchermi meglio definiti e meno sfarfallanti, spesso situati più in basso che in precedenza, ma anche serie TV concome protagonisti e perfino la DogTV, con-star (e zero gatti), e ancora video virali su TikTok e Instagram,sembra concorrere a convertire al piccolo schermo i nostri amici a quattro zampe.