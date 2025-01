Laprimapagina.it - Giudici del Serale di Amici 2025: novità in arrivo con Amadeus e Ilary Blasi

Leggi su Laprimapagina.it

La fase finale dista per iniziare. A marzo, infatti, avrà inizio il, con l’attesa proclamazione del vincitore. Maria De Filippi sta preparando una nuova giuria per accompagnare i concorrenti durante il prime time. Tra i nomi che potrebbero fare il loro ingresso al tavolo deici sono, come anticipato da Novella 2000., reduce da un periodo televisivo difficile, potrebbe essere una delle sorprese di questa edizione. Dopo le difficoltà con il game show “Chissà chi è” e gli ascolti non eccezionali con “La Corrida” su Nove, una sua partecipazione aldisarebbe un rilancio significativo per lui., ex conduttrice di reality show e recentemente alla guida di “Battiti Live”, è anche tra i nomi in lizza per entrare a far parte della giuria.