Ilgiorno.it - Teglio, blocca in casa la compagna che vuole lasciarlo. Convinto a liberarla dall’avvocato

(Sondrio), 24 gennaio 2025 - Ore di alta tensione oggi a, in Valtellina, dove un uomo ha trattenuto nella suacontro la sua volontà lache aveva manifestato la volontà di interrompere la loro relazione. Si erano rivisti per un chiarimento chiesto da lui e lei avevaaccettato di raggiungerlo nella sua abitazione. Una sorta di sequestro di persona. La situazione si è sta dopo lunghe trattative fra i carabinieri e l'avvocato Francesco Romualdi, chiamato dall'uomo in quanto suo conoscente. Si èa lasciare libera la fidanzata e dopo circa venti minuti ha accettato di aprire la porta e di uscire pure lui. Sul posto numerosi carabinieri della Compagnia di Sondrio, Vigili del fuoco e sanitari di Areu, pronti a intervenire in caso di necessità. Al momento non risulta che il sequestratore sia stato denunciato dalla donna liberata dopo un incubo durato oltre due ore.