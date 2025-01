Lettera43.it - Se la furia anti-migranti di Trump viola pure l’ultimo baluardo delle scuole

Leggi su Lettera43.it

L’attacco della seconda amministrazioneai dirittifamiglie immigrate passa anche attraverso un luogo che dovrebbe essere sacro: le. Con la revoca della politica sui “luoghi sensibili” — in vigore dal 2011 e ampliata nel 2021 — The Donald ha spalancato le porte agli agenti dell’Ice, l’agenzia federale che si occupa di frontiere e immigrazione, permettendo operazioni di arresto persino dentro, chiese e ospedali. Un gesto che, al nettodichiarazioni ufficiali, mira non tanto a garre la sicurezza, quanto a diffondere un clima di terrore tra le comunità immigrate.Strategia del terrore contro le famiglie immigrateLa mossa non è stata accompagnata da retoriche di prudenza o sensibilità. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha giustificato la decisione come necessaria per garre l’applicazione uniformeleggi sull’immigrazione, eliminando «barriere inutili».