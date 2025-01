Meloni | Mps-Mediobanca è operazione di mercato bene se nasce terzo polo

Leggi su Ildenaro.it

Gedda, 25 gen. (askanews) – “L’di Mps suè un’di”. Lo dice la premier Giorgiarispondendo ai giornalisti a Gedda. “Registro semplicemente – aggiunge – che da una parte noi dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, per anni vista solo come un problema da risolvere, oggi è una banca perfettamente risanata che avvia anzi operazioni ambiziose. Dobbiamo essere tutti orgogliosi per il lavoro fatto”. “Se l’andasse in porto noi parleremmo di quelbancario di cui abbiamo a lungo parlato nel dibattito non solo politico, unche potrebbe sicuramente avere un ruolo importante per la messa in sicurezza dei risparmi degli italiani”, conclude. L'articolo: Mps-diseproviene da Ildenaro.