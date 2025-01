Oasport.it - LIVE Perugia-Verona, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: prima semifinale in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale di, primo dei due match che aprono il menù della final four di. Block devils a difesa del titolo per cercare il secondo trionfo di fila nella manifestazione. Semaforo verde alle ore 16.15! Non perdetevi neanche un minuto grazie ai nostri aggiornamenti.(mai vincitrice della competizione) potrebbe fare leva sul momento di forma non stellare di. I ragazzi di Angelo Lorenzetti sono reduci da due stop consecutivi in campionato contro Civitanova e Trento, intervallate dal successo in Champions League contro i cechi del Ceskè Budejovice. L’ultimo incrocio tra le due (successo diin cinque set) lascio un piccolo squarcio di luce ai veneti.ha interrotto nell’ultimo turno la serie negativa di due sconfitte consecutive battendo Modena in tre set.