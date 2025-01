Movieplayer.it - Lanterns ha trovato il suo villain: ecco chi interpreterà Sinestro nella serie

Leggi su Movieplayer.it

I produttori dellahannol'interprete giusto per, ilcontro cui lotteranno gli eroi. Lahail suo: i produttori dellahanno infatti scelto l'interprete di. Nel cast dello show - prodotto da HBO in collaborazione con Warner Bros Television e DC Studios - ci sarà infatti anche Ulrich Thomsen, già apparso sul piccolo schermo in progetti come The Blacklist. Cosa racconteràAl centro della trama dici saranno la nuova recluta tra le fila delle Lanterne Verdi, John Stewart (Aaron Pierre), e la leggenda Hal Jordan (Kyle Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un mistero oscuro legato a un omicidio avvenuto sulla Terra., il .