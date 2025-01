Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, Thiago Motta lo promuove dopo l’esordio. Il gol e non solo: il tecnico svela quel retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24l’attaccante francesecon gol in campionato: ecco cosa ha dettoIn conferenza stampa,ha analizzato anchecon gol diin Serie A. Il commento delbianconero sulla prestazione del francese in Napoli Juve.– «L’ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d’accordo che fosse un giocatore in grado di aiutarci. In futuro spero che continui così».LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DIPOST NAPOLI JUVELeggi sunews24.com