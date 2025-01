Ilfattoquotidiano.it - Giorno della memoria, la comunità ebraica di Milano diserta l’evento con l’Anpi. Il figlio di Segre: “Atteggiamento autolesionistico”

Lo strappo tra ladisembra ormai impossibile da cucire. Laha infatti deciso dire alcuni appuntamenti previsti per ildel 27 gennaio, giornata che serve a ricordare le vittime dell’Olocausto, proprio per la presenza dell’Associazione nazionale dei partigiani che utilizza il termine “genocidio” per descrivere il conflitto in Medio Oriente. In particolare, come annunciato dal presidente diWalker Meghnagi, lanon parteciperà al tradizionale incontro con gli studenti che si tiene nella sede del Comune con i deportati dell’Aned e, appunto, al. “Non si possono prendere pozioni diverse – ha spiegato il presidente – perché laè una, ci vuole buonsenso. È inutile fare finta di nulla. Non possiamo avere a che fare con Anpi.