Pronosticipremium.com - Udinese-Roma, probabili formazioni: Pellegrini di rientro

Reduce dalla sconfitta per 1-0 con l’AZ, per lanon c’è tempo di piangere sul latte versato. I giallorossi hanno messo in archivio l’ennesima sconfitta lontano dalle mura amiche, con la qualificazione per il prossimo turno di Europa League che è finita in bilico. L’obiettivo ora, però, è quello di ritrovare la via della vittoria grazie al campionato. Raggiungere il 7° posto, infatti, sarà cruciale per un fattore di campo ed economico. I capitolini devono già iniziare a pensare alla prossima gara con l’, in programma domenica 26 gennaio alle 15:00 al Bluenergy Stadium. Un match estremamente delicato, contro un avversario ostico.Claudio Ranieri desidera sfatare finalmente il tabù trasferta, diventato quasi un’ossessione nell’ambiente. La Lupa non vince come squadra ospite, infatti, dallo scorso aprile, proprio contro i friulani.