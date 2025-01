Parcheggio Via della Croce Rossa | Un Progetto da 65 Milioni che Delude

Abruzzo24ore.tv - Parcheggio Via della Croce Rossa: Un Progetto da 6,5 Milioni che Delude

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Il nuovoda 6,5di euro su vialerisolverà pochi problemi, lasciando irrisolte le difficoltàin vista di nuove strutture universitarie. Ilper il nuovosu viale, da 6,5di euro, è stato definito da Stefano Palumbo, consigliere comunale del Partito Democratico, come l’ennesima "presa in giro" per la città. La nuova struttura, destinata a creare 154 posti auto, servirà principalmente a delocalizzare i parcheggi attuali utilizzati su Piazza San Basilio, ma non risolverà il problemamobilità urbana. Secondo Palumbo, ilnon tiene conto delle future necessità, con l’arrivo di 800 nuovi studentifacoltà di Economia ecostruzionenuova casa dello studente. Già oggi, la zona è caratterizzata da un traffico intenso e parcheggiare in quella area è un’impresa.