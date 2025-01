Anteprima24.it - Lettera aperta dell’Orchestra del Teatro San Carlo per la nomina del Sovrintendente

Tempo di lettura: 3 minutiLa situazione aldi Sanè ad un crocevia importante e bollente, con la direzione che si prepara a scegliere un nuovoper garantire stabilità e prestigio all’ente lirico più antico d’Europa. Tra i candidati più accreditati ci sono nomi molto noti nel panorama musicale e culturale, ma bisogna sempre tener conto dei limiti d’età. I termini per la presentazione delle candidature sono già scaduti, il mandato del nuovoinizierà inderogabilmente il 1° aprile e il Consiglio di indirizzo della Fondazione è chiamato a fare una proposta al ministro Alessandro Giuli, il quale dovrà dare il via libera finale alla. La scelta è fondamentale non solo per il futuro del, ma anche per la sua reputazione nel panorama culturale internazionale.