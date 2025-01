Lapresse.it - Incendi Los Angeles, la testimonianza di Vasco Rossi: “Qui molta paura”

Lasocial disugliche stanno devastando la città di Losin California. “Ieri, appena sceso dall’aereo, ricevo un messaggio dalla mia p.m. americana Marina con scritto ‘non venire. non venire‘. Rimango sbalordito non capisco .quindi la chiamo. Mi risponde agitatissima e mi comunica che si era appena sviluppato uno all’interno del Griffit Park proprio sopra l’abitazione. Aveva visto le fiamme. Lei e Lukas erano corsi a raccogliere le cose più importanti e preziose. Per lei i suoi animali. Per lui i dischi di backup di tutti i lavori dello studio di registrazione.per caricarli sulle loro auto. Per fortuna sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno immediatamente messo sotto controllo e spento l’inizio di uno che sarebbe stato molto pericoloso.