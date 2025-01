Amica.it - Il giudizio implacabile di Iginio Massari: ecco il riassunto (senza spoiler!) della settima puntata di "MasterChef Italia"

È un dolce semplicissimo. per chi lo sa fare. L’esordio sibilante didà il tono alladi. Dove il più celebre pasticcereno ha commissionato agli aspiranti chef un croquembouche. La loro reazione è tutta da vedere nel video qui sopra!Il croquembouche diMassati a “”Come a ogni edizione del talent culinario in onda su Sky (in streaming su Now e on demand), la prova di pasticceria è lo spauracchio di tutte le Masterclass. Se poi ci si ritrova davanti il Maestro dei Maestri Pasticcerini,, accompagnato dall’imprenditrice e Pastry Chef Debora, sua figlia, si cade in un vero incubo. Oggettoprova, l’Invention Test di questana, una sfida estremamente tecnica: la realizzazione del croquembouche.