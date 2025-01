Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2025 vol. 8

CONOSCI LA TUA SQUADRA DEL: BORAC BANJA LUKA La Mitropa nasce dalla contrazione del termine Mitteleuropa, e già da questa etimologia dovreste dedurre che si tratta della competizione antenata spirituale del nostro. L’altro indizio è che è stato fondato da Hugo Meisl e dalla federazione di calcio austriaca. Ogni paese portava una propria rappresentante, e i paesi in questione erano Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Jugoslavia, Austria. Stiamo parlando di un’idea di Europa ottocentesca, sopravvissuta dunque al novecento solo attraverso questa coppa dalla forma classica.Questa coppa, oggi, è custodita nel museo del Borac Banja Luka, l’ultima vincitrice nel 1992.Riuscite a immaginare come poteva essere la Coppa Mitropa del 1992? L’ultima edizione della competizione - una competizione da calcio antico, in bianco e nero, coi pantaloncini tirati sopra l’ombelico - è riuscita a trascinarsi fino a dopo la caduta del muro di Berlino.