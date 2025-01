Anteprima24.it - Identità tradizione, famiglia: “Da Rosa” a Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 3 minutiaUna storia dilunga sei decenni. Una storia fatta di passione, di cura del dettaglio, di amore per il proprio lavoro e amore per i propri clienti.E’ la storia del “Ristorante da”, da 1966 ad Atripalda, ora pronto a farsi conoscere e apprezzare nell’esclusivo salotto di “”, durante l’edizione 2025 del Festival della Canzone italiana, in qualità di nuovo partner di “”.Una ristorazione di livello con un’ottima materia prima che meticolosamente viene ricercata sul territorio irpino, per preparare piatti gustosi da servire ai propri clienti in un ambiente accogliente e caldo che rievoca le tavolate di una volta. Perchè “Da”, dal 1983 gestito dallaDivito, fonda il suo essere su un concetto chiaro e preciso: un ristorante difatto per famiglie.