I "Giorni della Merla" si avvicinano: che cosa sono, perché la leggenda vuole che siano i più freddi dell'anno e quali sono le previsioni per il 2025

I trepiùsi stanno avvicinando. Tradizionalmente, infatti, il 29, 30 e 31 gennaioi cosiddetti “”, ovvero delle giornate in cui le temperature precipitano. Nessuna paura, anzi, forse è addirittura meglio che sia così. Questo, secondo la, se queste giornate saranno particolarmente fredde, allora la primavera sarà bella e calda. In caso contrario, e quindi se le temperature, invece, resteranno più miti, la classica stagione primaverile comincerà, metereologicamente parlando, con qualche giorno di ritardo.Chesi prevede per quest’anno? Secondo quanto riferisce IlMeteo.it, la prossima settimana dovrebbe essere particolarmente fredda. Sarebbe previsto, infatti, un ciclone proveniente dal nord che potrebbe interessare l’Italia con piogge, lungo tutto lo stivale, e neve, invece, sull’arco alpino.