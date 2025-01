Oasport.it - Calcio, la Lazio vola direttamente agli ottavi di Europa League. Roma a rischio eliminazione

Leggi su Oasport.it

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia nel giovedì calcistico riservato alle coppe europee ed in particolare all’2024-2025. Quest’oggi si sono disputati sedici dei diciotto incontri valevoli per il settimo e penultimo turno della fase campionato (denominataPhase) della seconda competizione continentale maschile per club.Ottime notizie per la, che ha battuto davanti al pubblico dell’Olimpico anche gli spagnoli della Real Sociedad per 3-1 (gol di Gila, Zaccagni e Castellanos) conquistando il sesto successo stagionale inndodi finale. I biancocelesti si confermano in solitaria al comando della classifica generale con 19 punti e sono certi di chiudere tra le prime otto.Si complica invece la situazione della, sconfitta in trasferta dolandesi dell’AZ Almaar per 1-0 (rete decisiva di Parrott all’80’) e a fortein vista dell’ultima giornata della regular season.