Tpi.it - Trump parla al Forum di Davos: “Il Green New Deal è un imbroglio. La guerra in Ucraina deve finire, incontrerò Putin. L’Ue? Ci tratta male”

“Ho già posto fine al ridicoloNew, l’industrianon è nient’altro che un. Lasceremo che la gente compri le auto che vuole”. Lo ha detto il neo-presidente degli Stati Uniti, Donald, in videocollegamento con il vertice annuale del World Economicin corso a, in Svizzera.Già nel suo discorso d’insediamento, tre giorni fa,aveva annunciato l’abbandono da parte degli Usa delNew. “Metteremo fine alNew, revocheremo l’obbligo delle auto elettriche e salveremo la nostra industria automobilistica mantenendo il mio sacro impegno con i grandi lavoratori del settore automobilistico”, aveva detto.Appena rientrato alla Casa Bianca, il presidente ha inoltre ritirato gli Stati Uniti dagli Accordi di Parigi sul Clima. E, alla faccia della riduzione delle emissioni di gas climalteranti,ha dichiarato di voler ridare centralità ai combustibili fossili, in primis petrolio e gas.