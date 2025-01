Pronosticipremium.com - Roma, UFFICIALE: Kumagai passa al London City Lionesses

La notizia era nell’aria già da diverso tempo, adesso è arrivata l’ufficialità. Tramite una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, laFemminile ha annunciato la cessione di Sakial. La classe 1990 ha deciso di accettare la maxi offerta economica ricevuta dalla squadra della seconda divisione inglese, che punta la promozione in Premier League il prossimo anno. La calciatrice giapponese lascia la capitale dopo 61 presenze e 8 reti. La centrocampista era in scadenza contrattuale a fine stagione, ma la trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Si tratta della seconda cessione per la squadra giallorossa in questa finestra invernale di calciomercato, dopo il trasferimento di Verena Hanshaw al West Ham negli scorsi giorni. In bocca al lupo per il futuro, Saki! #ASFemminile pic.