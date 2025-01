Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, ore decisive: ultimi dettagli prima dell’arrivo. Cifre e dettagli sull’operazione col Chelsea

di RedazioneNews24a Torino. Serata decisiva,colSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Calciomercato – L’Originale laconta in serata di rifinire glicon ilper.Il club bianconero aveva accelerato nella serata di ieri per un prestito secco oneroso da 4.5 milioni di euro + 1.5 di bonus. Nella serata ci sarà un incontro con il club di Premier League per glidocumenti, mentre il portoghese è atteso a Torino nella giornata di domani. Leggi sunews24.com