Okafor | Sono tornato e sono pronto E il Milan provoca sui social il Lipsia | Infortunato? Decisamente NOah|Calciomercato

2025-01-23 17:25:00 Arrivano conferme:Noahchiama, ilrisponde. Archiviata la grottesca situazione del suo mancato trasferimento al, che al momento dello svolgimento delle visite mediche di rito ha riscontrato alcune problematiche, l’attaccante svizzero èin maniera definitiva a disposizione di Sergio Conceiçao. Già nei giorni scorsi il classe 2000 ha ricominciato ad allenarsi col resto del gruppo della formazione rossonera, con cui era sceso in campo per l’ultima volta lo scorso 15 dicembre contro il Genoa, e in occasione della partita di Champions League contro il Girona di ieri, figurava nella distinta ufficiale della Uefa come alternativa in panchina. Un ritorno alla “normalità” sancito da un post sul suo profilo X, con tanto di video che lo immortala in occasione dell’ultima seduta di allenamento svolta aello.