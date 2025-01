Liberoquotidiano.it - Nuovo incendio a Los Angeles, già 21km quadrati bruciati e oltre 50mila ordini di evacuazione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Più di 50.000 persone sono state sottoposte adio ad avvisi a causa di unenormeche ha attraversato le montagne a nord di Los. L'Hughes è scoppiato in tarda mattinata e in poche ore ha bruciato quasi 21 chilometridi alberi e arbusti, sollevando colonne di fumo scuro. Un tratto di 48 chilometri della Interstate 5, una delle principali arterie nord-sud, è stato chiuso. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE