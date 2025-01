Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri al lavoro in vista della sfida contro il Napoli

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazioneindel prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni indei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaReduce dalla gara in Belgio di Champions Leagueil Club Brugge, la Prima Squadra bianconera è tornata in campo per preparare al meglio la prossimadi campionato – la partita in trasferta ain programma per sabato 25 gennaio alle ore 18:00.Tutto il gruppo ha effettuato, dopo il consueto riscaldamento, esercizi di tecnica e possesso, mentre quelli che non hanno preso parte alla gara di martedì sera hanno concluso ilal JTC con una partitella finale.