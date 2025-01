Romadailynews.it - Cina: presenta misure per espandere apertura finanziaria

Laieri ha pubblicato una linea guida che delinea 20perl’nelle zone pilota di libero scambio e in un porto di libero scambio del Paese. Queste, incentrate su sei aree, mirano ad allineare meglio il settore finanziario cinese agli standard internazionali e a portare avanti l’istituzionale del settore, si legge nella linea guida pubblicata congiuntamente dalla Banca popolare cinese, dal ministero del Commercio e da altri tre enti governativi. Secondo il documento, le istituzioni finanziarie estere riceveranno lo stesso trattamento dei loro omologhi cinesi quando forniranno nuovi servizi finanziari non ancora disponibili nel Paese in quella fase. Le domande validete da istituzioni finanziarie e fornitori di servizi finanziari transfrontalieri riguardanti i servizi finanziari saranno esaminate entro 120 giorni, secondo il documento.