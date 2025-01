Anteprima24.it - Progettava azioni contro la comunità ebraica, arrestato 30enne marocchino indiziato di avere aderito all’ISIS

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn cittadinodi 30 anni è statodalla Digos in provincia di Napoli al termine di indagini coordinate dal pool antiterrorismo della Procura partenopea (sostituto procuratore Claudio Orazio Onorati). Il giovane, secondo quanto emerso dagli accertamenti, eseguiti anche sul web, èdie di essersi adoperato in attività di apologia e diffusione, con mezzi telematici, di materiale multimediale “ascrivibile al contesto – anche di addestramento – dell’organizzazione terroristica”, circostanza confermata da esterndi “progettualità violente”ladi Napoli. Il trentenne aveva manifestato anche la volontà di procurarsi un coltello per dar corso alle progettualità terroristiche.Al trentenne cittadinola Digos e la Procura di Napoli contesta il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico.