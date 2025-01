Oasport.it - LIVE Conegliano-Developres Resovia 0-0, Champions League volley femminile in DIRETTA: inizia l’incontro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-5 Non controlla la direzione del suo attacco Haak, si interrompe la striscia di punti di.11-4 MURO LUBIANNNNN!10-4 Lob perfetto piazzato da Gabi da zona 4.9-4 MURO LUBIANNNN!8-4 Vola via la diagonale di Machado.7-4 Errore in attacco6-4 Pallonetto vincente di Zhu Ting.5-4 Errore di Haak al servizio.5-3 Accelerazione vincente di Lubian.4-3 Errore al servizio per Korneluk.3-3 Passa l’attacco di Korneluk.3-2 Precisa la soluzione tentata da Zhu Ting.2-2 Accelerazione vincente di Haak.1-2 Passa l’attacco di Fedusio.1-1 Si sbloccagrazie a Gabi.0-1 Attacco vincente di Korneluk.20.31il match!20.28 Pochi istanti all’annuncio dei sestettili del match, vedremo se Daniele Santarelli perseguirà con il turnover utilizzato finora con costanza in stagione.