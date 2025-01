Lanazione.it - Lavatrici mai spedite e promesse di guadagni facili: 9 denunce per truffe online

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 22 gennaio 2025 - L'allarme per lesi fa sempre più grave, con un vertiginoso aumento dellepereffettuate via internet. Sono ormai 9 i casi segnalati ai Carabinieri, che registrano una truffa complessiva pari a circa 6.500 euro. Crescita dei raggiri digitali in Umbria L'Umbria si rivela terreno fertile per diverse tipologie di raggiri digitali. Le frodi spaziano dalla vendita di elettrodomestici alle ricariche telefoniche, arrivando fino ai ricambi auto, che appaiono tra lepiù comuni. Le città di Pietralunga, Valfabbrica, Bevagna e Bastia già nei giorni scorsi avevano fatto emergere diversi episodi illeciti. Recentemente, anche Cascia e Perugia sono state teatro di nuovi inganni orchestrati da astuti truffatori del web. Casi specifici dia Cascia e Perugia A Cascia, un giovane di 19 anni ha truffato una donna di 57 anni pubblicando un annuncio per la vendita di una lavatrice del valore di 274 euro su un sito internet.