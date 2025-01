Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carisbo, l’assemblea. Ecco i quattro nuovi soci eletti

perdella. Sono statiieri mattina dal parlamentino di Casa Saraceni per occupare i posti vacanti nell’assise dei cento della. Si tratta dell’artista imolese Giampaolo Bertozzi, Angela Ciulli, Massimo Pirazzoli e Micaela Utili.deiha inoltre confermato per un secondo mandato il commercialista Manfredi Paolo Baroncelli, l’imprenditore Salvatore Bocchetti (presidente della clinica privata Villalba) e la direttrice di Confindustria Emilia, Tiziana Ferrari, giunti al termine del primo mandato decennale. Ma chi sono le new entry? Bertozzi è stato fondatore negli anni ‘80 insieme a Stefano Dal Monte Casoni della ‘Bertozzi & Casoni’,età di produzione artistica che li ha visti collaborare alla realizzazione di mostre collettive e personali e di grandi opere pubbliche in Italia e all’estero.